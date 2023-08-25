На Милан обрушилась рекордная жара

В Милане зафиксировали максимально высокую среднюю дневную температуру воздуха. О том, что на итальянский город обрушилась рекордная за всю историю наблюдений жара, сообщает Reuters со ссылкой на данные службы по охране окружающей среды Ломбардии ARPA.

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В среду, 23 августа, волна жары, пришедшая в Италию в середине месяца, достигла пика. Средняя дневная температура в Милане поднялась до 33 градуса Цельсия, превысив предыдущее максимальное значение, зафиксированное в августе 2003 года (32,8 градуса).

В ARPA заявили, что 23 и 24 августа стали самыми жаркими летними днями для всей Ломбардии. В некоторых населенных пунктах региона температура превысила 40 градусов. Кроме того, «интенсивные и аномальные» температуры наблюдаются в итальянских Альпах.

Эксперты ведомства отметили, что в ближайшее время волна жары закончится. За ней последует период мощных гроз и резкое снижение температуры до 10-15 градусов к началу следующей недели.