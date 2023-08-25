Мятежники потребовали от посла Франции покинуть Нигер
Захватившие власть в Нигере мятежники потребовали от посла Франции в Ниамее уехать из страны в течение 48 часов. Об этом сообщает Al Hadath.
Отмечается, что причиной такого решения может быть отказ посла контактировать с мятежниками. Ранее посла вызвали в министерство иностранных дел Нигера, которое теперь находится под контролем устроивших военный переворот. Однако посол проигнорировал вызов и не явился в министерство.
Кроме того, посол также отказался вести переговоры с представителями мятежников.
Напомним, что 27 июля в Нигере произошёл военный переворот. В результате президент страны Мохамед Базум был захвачен мятежниками, которые установили контроль над всеми государственными институтами.
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