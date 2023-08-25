Blooomberg: ЕС боится изменения позиции Байдена по помощи Украине

Официальные лица Евросоюза опасаются, что позиция президента США Джо Байдена по вопросу поддержки Украины может измениться в билжайшее время. Об этом сообщает Blooomberg со ссылкой на собственные источники.

Издание сообщает, что медленный темп контрнаступления ВСУ может стать причиной, по которой Байден начнёт подталкивать Украину к переговорам с Россией. При этом сокращение военной помощи от США может стать серьёзным ударом для Киева, так как поддержки только от Евросоюза будет недостаточно.

Кроме того, собеседники агентства считают, что уровень поддержки Украины в 2024 году может упасть, так как у стран Запада истощаются запасы боеприпасов. На этом фоне в США готовится к рассмотрению законопроект о финансировании Украины, который встречает всё большее сопротивление со стороны кандидатов-республиканцев. Источник отмечает, что это делает продолжение военной поддержки Украины всё более политически рискованным для Байдена.