На Украине утверждают, что конфисковали активы Сальдо

Суд на Украине принял решение о конфискации активов, приписываемых врио губернатора Херсонской области Владимиру Сальдо и его родственникам. Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономики страны.

"Основные активы <...> Владимира Сальдо, его бывшей жены и дочери взыскали в доход государства. Имуществом будет управлять Фонд государственного имущества", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что основанием для таких действий стало постановление Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) от 17 мая о применении к нему санкций.

По данным Минэкономики, речь идет о нескольких земельных участках Херсонской области, недвижимости в Херсоне, Ялте и Одессе, автомобиле, а также четырех компаниях, доли в которых якобы принадлежат бывшей жене и дочери Сальдо.

9 мая ВАКС удовлетворил иск Минюста Украины о блокировке активов, якобы связанных с Сальдо. В конце сентября прошлого года Служба безопасности Украины заочно предъявила ему обвинения в коллаборационизме за организацию референдума в Херсонской области. В начале октября политик был внесен в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины.