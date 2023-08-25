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В США рассказали про новые маршруты поставок украинского зерна

Госдеп заявил о наличии жизнеспособных маршрутов для поставок украинского зерна после выхода России из зерновой сделки. Об этом глава управления по координации санкций Госдепа США Джеймс О'Брайен сообщил агентству Reuters.

В США рассказали про новые маршруты поставок украинского зерна
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«Мы видим, что существуют жизнеспособные маршруты как через территориальные воды Украины, так и по суше. (...) Мы стремимся в течение следующих нескольких месяцев вернуться к довоенному экспорту зерна с Украины», — рассказал чиновник.

Ранее в Европарламенте (ЕП) Киеву предложили экспортировать зерно по железной дороге. По словам депутата ЕП от Дании Карен Мельхиор, странам Евросоюза (ЕС) необходимо содействовать Киеву в поиске возможностей для вывоза украинского зерна, осложненного выходом России из зерновой сделки. В обращении Мельхиор отмечается, что выбор железнодорожного транспорта будет соответствовать транспортным и экологическим приоритетам ЕС.

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