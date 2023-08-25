Молдавия продолжит оказывать помощь Украине вопреки предупреждениям РФ

Кишинев продолжит оказывать Киеву помощь вопреки предупреждениям Москвы о том, что Молдавию хотят втянуть в конфликт. Соответствующее заявление появилось в Telegram-канале МИД республики.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова указала, что в течение последнего года Кишинев занимался выдавливанием российских СМИ, присоединился к антироссийским санкциям Евросоюза и ввел массовые ограничения на въезд в страну граждан РФ.

«Мы осуждаем ложные заявления, сделанные недавно представителем МИД России. Нейтралитет нашей страны не означает изоляцию», — говорится в тексте.

В МИД Молдавии сообщили, что «налаживают партнерские отношения с организациями и государствами с целью сохранения мира и безопасности страны», сотрудничая «с теми, кто продвигает демократические ценности».

«С первого дня войны мы твердо осудили агрессию России против Украины. Мы продолжим оказывать нашим украинским друзьям всю возможную помощь как на двустороннем уровне, так и в международных организациях», — отметили в ведомстве.