Лукашенко: семья Пригожина не сомневается, что он погиб в авиакатастрофе

"Мы поддерживаем контакт с семьей Жени Пригожина. Они убеждены и вчера нам сказали, что тут сомнений никаких нет, что Женя погиб", - сказал Лукашенко на встрече с журналистами, фрагмент видеозаписи которой распространил телеканал СТВ.