В Норвегии стали убивать оленей из опасений, что они вернутся в РФ

В Норвегии стали убивать оленей, пасшихся на территории России, чтобы не платить компенсации за причиненный ими ущерб природе. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, в 2023 году в РФ в поисках лучших пастбищ из Норвегии перешли 42 оленя. В настоящее время 40 из них уже вернулись обратно, еще двух ожидают в ближайшее время.

«Вернувшихся животных с тех пор забили из-за страха, что они могут вернуться в Россию. Норвежское управление по безопасности пищевых продуктов может потребовать, чтобы их туши были уничтожены из соображений безопасности», — говорится в тексте.

В AP отметили, что уход оленей в РФ влечет за собой требования Москвы о компенсации ущерба природе, поскольку лучшие пастбища для себя они находят в российских заповедниках. В частности, в 2023 году Россия направила два иска — один на 4700 долларов, а другой на 4,4 миллиона долларов по этому поводу.