Лукашенко отрицает прилет в Белоруссию военного борта РФ после крушения самолета Пригожина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что распространенная информация о якобы прилете в республику российского военно-транспортного борта после происшествия с самолетом основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина не соответствует действительности.

"Никаких самолетов не было. Поэтому вранье, но запрос такой был. Пришел он нам 21-го числа", - сказал Лукашенко журналистам, сообщает агентство БелТА.

По его словам, "вагнеровцы, то, что точно с Россией было согласовано, попросили у нас пролет на наши аэродромы, чтобы забрать для ротации бойцов".

"Я думаю, в Африку, и какое-то обмундирование, оборудование и так далее. Пожалуйста, садитесь, забирайте. Это мною было обещано, гарантировано", - сказал Лукашенко.