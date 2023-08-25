Украина закрыла три КПП на границе с Молдавией

Пограничные переходы "Унгурь - Бронница", "Атаки - Могилев-Подольский", а также железнодорожный КПП "Вэлчинец - Могилев-Подольский" на молдавско-украинской границе приостановили работу из-за воздушной тревоги. Об этом сообщила пресс-служба Пограничной полиции Молдавии.