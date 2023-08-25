Лукашенко рассказал о планировавшемся покушении на Пригожина

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что однажды предупредил своего российского коллегу Владимира Путина о планировавшемся покушении на бизнесмена Евгения Пригожина. Заявление главы государства передает агентство «Sputnik Беларусь».

«Последний раз, когда мы летали в Эмираты, ко мне поступила очень серьезная информация от источников, глубже которых не бывает, о покушении на Евгения Пригожина», — заявил президент.

По его словам, тогда через посла России в Эмиратах Путину и директору ФСБ России Александру Бортникову передали шифрограмму о готовящемся покушении.

Лукашенко также рассказал, что спустя время он уточнил у Пригожина, дошла ли до него эта информация, и получил ответ, что Путин передал предупреждение.