Bloomberg: конфликт на Украине заходит в тупик

Украина и союзники государства опасаются, что конфликт в стране постепенно заходит в тупик поскольку успехи на поле боя достигаются очень медленно. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

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«Публично Киев и его союзники отрицают, что в этом году война зайдет в тупик, но в частном порядке некоторые чиновники предупреждают, что это становится все более вероятным, поскольку успехи достигаются медленно», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что украинские союзники считают, что Вооруженные силы Украины вряд ли добьются перелома в 2023 году.

Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что власти США не считают, что конфликт на Украине сейчас находится в тупике

19 августа обозреватель Даниэл Уильямс заявлял, что украинское контрнаступление зашло в тупик из-за отсутствия способности Вооруженных сил Украины прорвать оборону российской армии.