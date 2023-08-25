В Харьковской области усилили мероприятия по мобилизации

«Харьковская областная военная администрация усиливает свое сотрудничество с региональным центром комплектования и социальной поддержки в направлении осуществления мобилизационных мероприятий», — пояснил Семенуха.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что украинское военное командование собирается мобилизовать больше людей. Он также подписал законы, которыми продлевается военное положение и мобилизация в стране на три месяца.