Родственники умерших в начале пандемии британцев подали в суд на правительство
Несколько семей в Великобритании, чьи родные умерли в начале пандемии COVID-19, подали в суд на британское правительство, обвинив власти в неспособности обеспечить должную защиту. Об этом со ссылкой на газету Independent пишет РИА Новости.
«Семьи людей, умерших в домах престарелых и больницах на ранних этапах пандемии, начинают судебное разбирательство с правительством», - отмечает издание.
В частности, истцы считают, что своими действиями по перенаправлению инфицированных COVID-19 из больниц в дома престарелых, власти не обеспечили должной защиты тем, кто там находился.
Они намерены добиваться возмещения ущерба в связи со «смертью человека, причинением телесных повреждений, боли и страданий», а также из-за «тревоги, горя и чувств несправедливости».
Ранее в Великобритании разразился скандал после того, как в сети появилась видеозапись с вечеринки, организованной тогдашним премьер-министром Борисом Джонсоном во время разгара пандемии и жестких ограничений, введенных из-за первой волны COVID-19. В итоге политик принес «чистосердечные извинения».