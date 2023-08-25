Лукашенко: Литва, Латвия и Польша закрытием границ сделают хуже своим гражданам

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Литва, Латвия и Польша закрытием границ с Белоруссией сделают хуже своим гражданам. Его слова приводит БЕЛТА.

Он заявил, что не совсем понимает логику действий Литвы и Латвии.

Лукашенко предположил, что эти страны «хотят выпендриться» и «бегут впереди паровоза».

«Кому они хуже сделают? Они сделают хуже только себе и своим людям», — сказал белорусский президент.