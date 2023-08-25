Потери ВСУ с каждым днем увеличиваются, Зеленскому докладывают о поражении украинских войск и их вынужденном отступлении. Риттер подчеркнул, что Киев с самого начала врал и о своих потерях, и о поставляемой технике, так как есть много видеозаписей с моментами ее уничтожения российскими войсками. Власти пытаются перебросить новые войска на передовую, однако их уровень подготовки существенно ниже, что лишь ускорит неминуемый крах, заключил он.