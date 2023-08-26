Лукашенко: Западу не стоит переживать из-за учений ОДКБ в Белоруссии

"Да нет. Я, честно говоря, даже в детали не вникал этих учений. Но в нынешней ситуации, чтобы не нагнетать обстановку и ситуацию, там нет такой боевой составляющей. Там будут небольшие подразделения некоторых стран ОДКБ, которые будут отрабатывать в основном штабные вопросы, тактику и стратегию на будущее. Поэтому все они знают, мы же их заранее предупредили", - сказал политик.