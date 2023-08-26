Лукашенко: Западу не стоит переживать из-за учений ОДКБ в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Западу не следует переживать из-за плановых учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), которые пройдут в республике с 1 по 6 сентября, передает агентство "БелТА".
"(На Западе будут говорить), вот, там (президент России Владимир) Путин с Лукашенко опять в Беларуси чего-то замыслили и чуть ли не готовят наступление на ту же несчастную Польшу. Ничего подобного. Никакого наступления", - сказал глава государства.
По его словам, в ходе учений будут отработаны "обычные вопросы, которые были давно спланированы".
"Поэтому и вам, и им переживать за это не надо", - продолжил белорусский лидер.
Он также указал, что Западу не надо рассматривать учения как какой-либо особый сигнал.
"Да нет. Я, честно говоря, даже в детали не вникал этих учений. Но в нынешней ситуации, чтобы не нагнетать обстановку и ситуацию, там нет такой боевой составляющей. Там будут небольшие подразделения некоторых стран ОДКБ, которые будут отрабатывать в основном штабные вопросы, тактику и стратегию на будущее. Поэтому все они знают, мы же их заранее предупредили", - сказал политик.