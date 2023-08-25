Лукашенко назвал расширение БРИКС «сильным шагом» в борьбе с гегемонией Запада
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что гегемония Запада пока не заканчивается, но расширение БРИКС — сильный шаг в этом направлении. Об этом сообщает БЕЛТА.
«Я думаю, что западная гегемония пока не заканчивается. Но это сильный шаг в данном направлении. И там не только СМИ, там политики высокого уровня напряглись», — сказал он.
По его словам, в связи с расширением БРИКС есть о чём задуматься и «это очень сильный шаг к многополярному миру».
Ранее белорусский министр иностранных дел Сергей Алейник заявил, что Белоруссия надеется на поддержку всеми странами — членами БРИКС её заявки на скорейший приём в состав объединения.