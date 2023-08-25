В Британии 88 человек скончались после отравления препаратом из Канады

Правоохранительные органы Великобритании взялись за расследование гибели 88 граждан, которые могли употреблять одни и те же препараты, купленные в онлайн-магазине 57-летнего канадца Кеннета Лоу, сообщает The Daily Telegraph. По данным издания, в препарате могли содержаться ядовитые вещества.

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По согласованию с Королевской прокуратурой Национальное агентство по борьбе с преступностью приняло решение провести расследование возможных уголовных преступлений, совершенных в Великобритании. <...> На данном раннем этапе нет подтверждения того, что именно эти вещества привели к гибели людей, — говорится в материале газеты.

По данным журналистов, помимо Великобритании, расследования в отношении Лоу проводятся в Соединенных Штатах, Италии, Австралии и Новой Зеландии. В общей сложности могло быть продано более 1200 доз препарата гражданам 40 стран. В мае Лоу арестовали власти Канады, ему было предъявлено обвинение в содействии самоубийству двух человек, в том числе пожилой женщины. Мужчине грозит до 14 лет лишения свободы.

Ранее в Санкт-Петербурге двухлетняя девочка попала в больницу с отравлением после того, как проглотила около 40 разных таблеток, обнаруженных дома. Врачи диагностировали у ребенка острое отравление пиридоксином и магнием B6.