Лукашенко заявил, что Литва, Латвия и Польша закрытием границ сделают хуже только себе

"Литву, Латвию я не совсем понимаю. Скорее всего, они в этом тренде бегут впереди паровоза, чтобы только не попали под него, хотят выпендриться, - сказал Лукашенко. - Но это же боком вылезет. Хотят закрыть, пусть закрываются. Мы все равно в Литву, Латвию не ездим и через них тоже не работаем. Кому они хуже сделают? Они сделают хуже только себе и своим людям".