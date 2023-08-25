Зеленский принял в Киеве главу МИД Турции

Президент Украины Владимир Зеленский принял в Киеве министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.
"Наш министр Хакан Фидан был принят в Киеве президентом Украины Владимиром Зеленским", - говорится в заявлении ведомства.
Это первый визит Фидана в должности главы МИД Турции на Украину.
Ранее турецкие СМИ сообщали, что главной темой переговоров Фидана с украинскими властями станет возобновление зерновой сделки. Эту же тему он планирует обсудить в ходе предстоящего визита в Россию. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что визит министра иностранных дел Турции в Россию на данный момент прорабатывается, однако позиции РФ по зерновой сделке от этого не меняются.