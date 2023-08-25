Зеленский принял в Киеве главу МИД Турции

Ранее турецкие СМИ сообщали, что главной темой переговоров Фидана с украинскими властями станет возобновление зерновой сделки. Эту же тему он планирует обсудить в ходе предстоящего визита в Россию. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что визит министра иностранных дел Турции в Россию на данный момент прорабатывается, однако позиции РФ по зерновой сделке от этого не меняются.