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Зеленский принял в Киеве главу МИД Турции

Президент Украины Владимир Зеленский принял в Киеве министра иностранных дел Турции Хакана Фидана.

Зеленский принял в Киеве главу МИД Турции
© globallookpress.com

"Наш министр Хакан Фидан был принят в Киеве президентом Украины Владимиром Зеленским", - говорится в заявлении ведомства.

Это первый визит Фидана в должности главы МИД Турции на Украину.

Ранее турецкие СМИ сообщали, что главной темой переговоров Фидана с украинскими властями станет возобновление зерновой сделки. Эту же тему он планирует обсудить в ходе предстоящего визита в Россию. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что визит министра иностранных дел Турции в Россию на данный момент прорабатывается, однако позиции РФ по зерновой сделке от этого не меняются.