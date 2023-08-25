В Польше спецслужбы расследуют вспышку «болезни легионеров»

В Польше агентство внутренней безопасности (АВБ) расследует обстоятельства вспышки легионеллеза («болезни легионеров») в городе Жешув. Об этом сообщил порталу Interia.pl пресс-секретарь министра-координатора по делам спецслужб Станислав Жарын.

© Парламентская газета

«Болезнь легионеров» представляет собой острое инфекционное заболевание, вызываемое микроорганизмами из рода Legionella. Она характеризуется лихорадкой, общей интоксикацией, поражением легких и нервной системы, а также органов пищеварения.

«АВБ проводит расследование, которое должно исключить вероятность подрывных действий в этой области», — указал Жарын.

Со своей стороны, радиостанция RMF сообщила, что сотрудники спецслужбы проводят проверку водопровода для исключения возможности намеренного заражения воды. При этом отмечается стратегическое значение города в контексте конфликта на Украине — именно через расположенный там аэропорт проходит на Украину большая часть западного вооружения. В настоящее время от вспышки умерли уже семь человек, еще 76 были госпитализированы.