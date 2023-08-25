Европейские государства должны проснуться и увеличить производство военной техники для помощи Украине, считает премьер-министр Финляндии Петтери Орпо, передает Iltalehti. По его словам, на данный момент Евросоюз не может в полной мере обеспечивать военные потребности Киева.

«Времени на раздумья больше нет, и медлительность производства вызывает разочарование. При нынешних темпах потребность Украины в боеприпасах не может быть удовлетворена. Как же тогда быть, когда потенциальный кризис обостряется?» — отметил Орпо.

Он добавил, что углубление сотрудничества в оборонной промышленности с Украиной отвечает интересам Финляндии и Европы. Орпо подчеркнул, что Хельсинки обладает опытом в этой области и готов помочь Киеву.