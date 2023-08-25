В Эстонии инициируют вотум недоверия премьер-министру Каллас

Оппозиционная Центристская партия решила начать переговоры о вынесении вотума недоверия премьер-министру Кае Каллас из-за скандала вокруг «российского бизнеса» ее мужа Арво Халлика. Об этом сообщил сегодня глава фракции партии в парламенте Танель Кийк, пишет РИА Новости.

Ранее портал государственного телерадиовещания ERR сообщил о том, что в Россию продолжает возить грузы эстонская компания Stark Logistics. При этом доля в ней принадлежит Арво Халлику. Информация вызвала большой резонанс в эстонском обществе.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что ничего не знала о бизнесе своего супруга Арво Халлика в России. По ее словам, после скандала муж якобы объяснил ей, что деятельность Stark Logistics в России была прекращена.

По мнению Центристской партии, скандал с Каей Каллас «нанес серьезный ущерб репутации эстонского государства».

«Каллас была одной из самых активных защитниц интересов Украины как в Эстонии, так и в Европе, и подчеркивала важность введения и соблюдения санкций. К сожалению, она не дала четкого ответа на вопрос, знала ли она о том, что компания ее мужа работает в России», - заявил Кийк изданию Postimees.

Он подчеркнул, что в такой ситуации Каллас не имеет «морального права» занимать столь высокий пост и оппозиция «решила начать переговоры между партиями по вопросу вынесения вотума недоверия».

Для того, чтобы вотум недоверия был принят парламентом необходима поддержка как минимум 51 депутата (из 101). Правящая коалиция имеет 60 мандатов в парламенте.