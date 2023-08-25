Украинские беженцы пожаловались на травлю в школах Польши
Дети украинских беженцев сталкиваются травлей в польских школах со стороны одноклассников. Об этом сообщила радиостанция TOK FM.
Согласно официальным данным, с начала СВО в Польшу прибыло около 10 млн украинских беженцев. В стране остались около 1,5 млн из них.
При этом оставшиеся в Польше беженцы из Украины сталкиваются с нетерпимостью со стороны местных жителей, в том числе и в отношении детей.
«Мой сын услышал от мальчиков в школе, что было бы хорошо, если бы его папа, участвующий в военных действиях, умер. Были и другие очень неприятные слова, которые даже не хочу цитировать», - рассказала киевлянка Елена.
По ее словам, ее сын с сентября не хочет идти в польскую школу, так как боится продолжения травли.
А в начальной школе в Люблине польские дети говорили своему украинскому сверстнику, что Россия победит в конфликте. При этом в школах города учатся более двух тысяч детей с Украины, отмечает издание.
Согласно результатам опроса исследовательской группы Openfield, к февралю 2023 года уровень одобрения приема беженцев из Украины в Польше резко снизился и составлял 67%. За год было проведено пять таких опросов, самый высокий показатель был зафиксирован 4 марта 2022 года – тогда действия властей одобряли 88% опрошенных.