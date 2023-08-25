Украинские беженцы пожаловались на травлю в школах Польши

Дети украинских беженцев сталкиваются травлей в польских школах со стороны одноклассников. Об этом сообщила радиостанция TOK FM.

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Согласно официальным данным, с начала СВО в Польшу прибыло около 10 млн украинских беженцев. В стране остались около 1,5 млн из них.

При этом оставшиеся в Польше беженцы из Украины сталкиваются с нетерпимостью со стороны местных жителей, в том числе и в отношении детей.

«Мой сын услышал от мальчиков в школе, что было бы хорошо, если бы его папа, участвующий в военных действиях, умер. Были и другие очень неприятные слова, которые даже не хочу цитировать», - рассказала киевлянка Елена.

По ее словам, ее сын с сентября не хочет идти в польскую школу, так как боится продолжения травли.

А в начальной школе в Люблине польские дети говорили своему украинскому сверстнику, что Россия победит в конфликте. При этом в школах города учатся более двух тысяч детей с Украины, отмечает издание.