Китайцы скупают соль из-за сброса потенциально опасной воды с «Фукусимы-1»

Китайцы скупают соль в супермаркетах и онлайн-магазинах. Как сообщает Reuters, граждане опасаются возникновения дефицита из-за сброса потенциально опасной в Тихий океан с японской АЭС «Фукусима-1».

«Соляная лихорадка» началась после запрета правительства КНР на импорт водных продуктов из Японии из-за того, что Токио не смог доказать безопасность сбрасываемой воды. Китайцы переживают, что скоро морская пищевая соль будет загрязнена радиацией и пытаются сделать запасы.

При этом национальная группа соляной промышленности Китая считает панику населения неоправданной. Там призвали граждан совершать рациональные покупки, поскольку на морскую соль приходится лишь 10% потребляемой людьми соли.