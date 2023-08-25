На Украине уволили с должности главу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям

Кабмин Украины уволил Сергея Крука с должности председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

"Правительство приняло решение об увольнении Сергея Крука с должности председателя ГСЧС, - написал Клименко в Telegram-канале. - Исполнение обязанностей председателя службы возложено на заместителя руководителя службы Владимира Демчука".

Министр также сообщил, что внутренняя проверка в ГСЧС завершена и что по ее результатам будут приняты дополнительные кадровые решения. При этом Клименко отметил, что ГСЧС работает в штатном режиме.