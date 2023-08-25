Глава МИД Сербии опроверг присоединение республики к «Крымской платформе»

«Существуют манипуляции в отношении так называемой «Крымской платформы», о том, что Сербия якобы к ней присоединилась. Премьер-министр (Сербии Ана Брнабич) участвовала в работе встречи в онлайн-формате, но мы не поддержали и не приняли текст платформы, потому что он выходит за приемлемые для нас рамки», — отметил Дачич в эфире сербского телеканала Pink.