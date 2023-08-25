Глава МИД Сербии опроверг присоединение республики к «Крымской платформе»
Сербия не присоединялась к «Крымской платформе». Об этом в пятницу заявил глава МИД страны Ивица Дачич.
«Существуют манипуляции в отношении так называемой «Крымской платформы», о том, что Сербия якобы к ней присоединилась. Премьер-министр (Сербии Ана Брнабич) участвовала в работе встречи в онлайн-формате, но мы не поддержали и не приняли текст платформы, потому что он выходит за приемлемые для нас рамки», — отметил Дачич в эфире сербского телеканала Pink.
Он напомнил, что на международных форумах Белград говорит о необходимости защиты территориальной целостности Украины, но не присоединяется к санкциям против России.
Ранее о присоединении Сербии к «Крымской платформе» сообщило агентство Reuters. Глава сербского правительства Ана Брнабич приняла участие во встрече инициативы 23 августа в онлайн-формате. При этом она воздержалась от комментариев целей саммита и критики в адрес Москвы.
Ранее президент Сербии Александар Вучич сообщил, что по инициативе сербской стороны из итоговой декларации саммита лидеров Западных Балкан в Афинах были убраны положения об антироссийских санкциях.