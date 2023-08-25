Экс-президент США Дональд Трамп назвал печальным для страны день своего ареста, а также оценил как «ужасный» опыт фотографирования при аресте. Такое мнение экс-лидер США выразил в беседе с телеканалом Newsmax, передает РИА «Новости».

Трамп прибыл в тюрьму штата Джорджия, где рассматривается четвертое уголовное дело в отношении экс-главы Белого дома, связанное с президентскими выборами 2020 года. Трампа отпустили под заранее согласованный залог в 200 тысяч долларов.

Жюри присяжных в штате Джорджия 13 августа предъявило экс-президенту, его адвокатам, помощникам, сотрудникам избирательного штаба и ряду представителей Республиканской партии обвинения по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году. Им вменяют создание организованной группы с целью пересмотра результатов голосования. Шериф округа Фултон попросил Трампа до 25 августа самостоятельно явиться в тюрьму для ареста.