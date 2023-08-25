Четверо граждан Латвии задержаны по подозрению в работе на ФСБ
Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии задержала четырех граждан страны по подозрению в деятельности по заданию Федеральной службы безопасности России. Об этом пишет MIXNEWS.
По данным спецслужбы, уголовное дело расследуется с 1 августа по статье «Оказание помощи иностранному государству в действиях против Латвийской Республики».
В ходе него были проведены следственные действия на 14 объектах в Риге и других городах Латвии и изъят «большой объем носителей информации и документов». При этом
на объектах, связанных с задержанными, были найдены устройства, которые могут быть использованы для незаконной оперативной деятельности, утверждает Служба государственной безопасности.
В СГБ также отметили, что есть сведения о том, что задержанные действовали по заданию ФСБ России и «осуществляли действия, направленные против свободы действий, неприкосновенности, экономической, социальной и физической безопасности других лиц».
Трое подозреваемых арестованы, еще одному запрещен выезд из страны, он также обязан уведомлять о смене места жительства.
Ранее в Латвии был задержан шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем. Он приехал в страну по семейным делам и в итоге оказался в Центральной рижской тюрьме. Через несколько месяцев журналист был отпущен под подписку, а затем покинул страну.