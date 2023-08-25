Четверо граждан Латвии задержаны по подозрению в работе на ФСБ

Служба государственной безопасности (СГБ) Латвии задержала четырех граждан страны по подозрению в деятельности по заданию Федеральной службы безопасности России. Об этом пишет MIXNEWS.

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По данным спецслужбы, уголовное дело расследуется с 1 августа по статье «Оказание помощи иностранному государству в действиях против Латвийской Республики».

В ходе него были проведены следственные действия на 14 объектах в Риге и других городах Латвии и изъят «большой объем носителей информации и документов». При этом

на объектах, связанных с задержанными, были найдены устройства, которые могут быть использованы для незаконной оперативной деятельности, утверждает Служба государственной безопасности.

В СГБ также отметили, что есть сведения о том, что задержанные действовали по заданию ФСБ России и «осуществляли действия, направленные против свободы действий, неприкосновенности, экономической, социальной и физической безопасности других лиц».

Трое подозреваемых арестованы, еще одному запрещен выезд из страны, он также обязан уведомлять о смене места жительства.