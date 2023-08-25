«Время господства Европы прошло»: западные СМИ о расширении БРИКС

По итогам саммита в БРИКС пригласили еще шесть стран - Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Западные СМИ задались вопросом, что именно эти страны получат от членства БРИКС, и в то же время заявили, что «время господства Европы прошло».

По версии Politico, решение о расширении группы отражает отсутствие прогресса в углублении существующего альянса БРИКС. Хотя на пять стран БРИКС приходится треть мирового ВВП, члены группы имеют разные интересы - от подъема Китая как глобальной сверхдержавы до неприсоединения Индии и статуса Бразилии как экспортера сельскохозяйственной продукции, отмечает издание.

Некоторые из новых членов, особенно Саудовская Аравия и Иран, имеют историю непростых отношений, и у них мало шансов на слаженные действия, поэтому их членство лишь укрепляет представительство Ближнего Востока в блоке, подчеркивает Politico.

The Guardian пишет, что БРИКС решили расширить в попытке обеспечить противовес США и их западным союзникам.

«Однако неясно, каким образом расширение может значительно усилить влияние группы на мировой арене», - подчеркивает газета.

Опрошенные The Guardian аналитики заявили, что успех расширенной БРИКС будет зависеть от того, смогут ли ее члены работать в унисон. Новые члены сделают объединение еще более разрозненным и «представляющей собой смесь мощных автократий со странами со средним уровнем дохода и развивающимися демократиями».

«Не совсем ясно, что новые члены БРИКС получат от своего членства в блоке. Сейчас этот шаг является более символичным - это признак широкой глобальной поддержки Югом перекалибровки мирового порядка», - заявила американский эксперт по Азии и Латинской Америки Маргарет Майерс.

Как отмечает The Guardian, решение принять Иран - победа президента РФ Владимира Путина и главы Китая Си Цзиньпина, которая «помогает придать группе более антизападный и недемократический оттенок». Для Аргентины, столкнувшейся с тяжелыми экономическими проблемами, членство представляет собой потенциальный спасательный круг, позволяющий избежать углубляющегося кризиса. Эфиопия стала единственной страной с низким уровнем дохода в группе. Ее премьер-министр Абий Ахмед назвал это «великим моментом» для своей страны.

Журналист Рамон Шак заявил в своей статье для немецкого издания Berliner Zeitung, что расширение БРИКС стало личным поражением для главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главного дипломата ЕС Жозепа Борреля. Боррель, «рассматривающий Европу как сад, а остальной мир как джунгли», теперь осознает ограниченность полномочий ЕС, отмечает Шак.