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Журналист отметил, что в скором времени почти половина населения мира, включая некоторые из наиболее быстрорастущих экономик, окажется в «поистине глобальном альянсе». С приемом новых членов трансконтинентальный альянс «поднимется до уровня БРИКС плюс».

По его словам, страны БРИКС дали понять, что стратегические проекты Запада, его порядок, основанный на правилах, и ориентированная на ценности внешняя политика признаются ими в качестве «инструментов поддержания западной гегемонии», и поэтому отвергнуты. А слова о дедолларизации, прозвучавшие на саммите БРИКС, вероятно, вызовут беспокойство в США и странах НАТО, добавил Шак.

По мнению журналиста, эпоха, когда Европа могла «господствовать над миром», давно прошла и в геополитических институтах Ханоя, Вьентьяна и Пномпеня ЕС воспринимается как реализатор интересов Вашингтона, а не самостоятельный игрок.

«Этот глобальный сдвиг символизирует личное поражение Урсулы фон дер Ляйен и Жозепа Борреля», — написал он.

При этом Шак подчеркнул, что главному дипломату ЕС, «человеку вчерашнего дня», который рассматривает «Европу как сад, а остальной мир как джунгли», возможно, следует осознать ограниченность полномочий ЕС.

Ранее лидеры БРИКС договорились принять шесть новых членов, пригласив Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Они станут полноценными членами объединения с 1 января 2024 года и в этом качестве примут участие уже в следующем саммите.