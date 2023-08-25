Штаб-квартиру ООН в Женеве закрыли по соображениям безопасности
Штаб-квартира ООН в Женеве временно закрыта по соображениям безопасности. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя организации.
«Дворец Наций временно закрыт ввиду вопроса, связанного с безопасностью», — заявила она представителям прессы.
По какой причине решили закрыть штаб-квартиру — она не уточнила. Через некоторое время Велуччи заявила, что служба безопасности ООН устранила возникшую угрозу — сейчас все пункты доступа в Дворец Наций открыты для посетителей.
Напомним, что европейское отделение ООН в Женеве размещается в Дворце Наций с 1966 года. Ежегодно в нем проводится около 8 тысяч заседаний, из которых 600 являются крупными конференциями.
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