Сын Трампа начал продавать сувениры с его тюремным фото

Сын экс-президента США Дональд Трамп-младший начал продавать сувениры с фотографией своего отца, сделанной в тюрьме. Об этом он сообщил в соцсети X (ранее Twitter).

«Мерч «Свободу Трампу»! Чтобы внести ясность, вся прибыль от этой продукции в моем интернет-магазине будет пожертвована в Фонд правовой защиты для борьбы с тиранией и безумием, которое мы наблюдаем перед собой», - написал Трамп-младший.

Скриншот сайта

В коллекцию «Свободу Трампу» вошли плакаты, кружки и футболки с фото Трампа-старшего и различными вариантами надписей. Стоимость кружек - 15,99 доллара, плакатов - 19,99 доллара, кружек - 29,9 доллара (товары от 1500 до 2,8 тысячи рублей).

Ранее Трамп опубликовал свое фото, сделанное в тюрьме округа Фултон. Ни у одного из бывших и действующих президентов США до Трампа не было mugshot - учетной фотографии подозреваемого, которую делают в американских полицейских участках и тюрьмах.

В 2023 году Трамп столкнулся с серией обвинений и судебных процессов. В мае суд признал его виновным в сексуализированном насилии в отношении писательницы и журналистки Элизабет Джин Кэрролл (это гражданский приговор, он не создает юридических препятствий для планов Трампа по переизбранию в 2024 году).

В июне экс-президенту предъявили обвинение в ненадлежащем обращении с государственными документами. Речь идет о служебных документах, в том числе секретных, которые Трамп забрал с собой, уходя из Белого дома. По американским законам такие документы являются государственной собственностью.

Затем Трампу предъявили обвинения из-за призывов к отмене результатов выборов, что привело к попытке штурма Капитолия 6 января 2021 года. 25 августа Трамп явился в тюрьму Фултона по этому делу, его арестовали, после чего отпустили под залог в 200 тысяч долларов.

Трамп провел в тюрьме чуть больше 20 минут. Там сделали его фото и записали данные: рост шесть футов три дюйма (193 сантиметра), вес 215 фунтов (97,5 килограмма), голубые глаза и волосы цвета «земляничный блонд».