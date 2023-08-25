Австралия поддержала решение Японии о сбросе воды с АЭС "Фукусима-1"

"Мы приветствуем прозрачность действий Японии и ее взаимодействие [в вопросе сброса воды] с международным сообществом, в том числе с островными странами Тихого океана. Австралия уверена в решении Японии и приветствует участие Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в планировании и управлении процессом сброса воды с АЭС "Фукусима-1", - указано в заявлении ведомства. В австралийском МИД подчеркнули, что правительство страны "полностью доверяет независимым, беспристрастным и научно обоснованным рекомендациям МАГАТЭ".