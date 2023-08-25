Пока вы спали: попытка атаки украинскими БПЛА на Крым и арест Трампа

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Над Калужской областью средства ПВО уничтожили украинскую ракету С-200

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Минувшей ночью Киев попытался ударить по гражданским объектам доработанной ракетой С-200. Ее обнаружили под Калужской областью и оперативно сбили. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на официальную информацию Министерства обороны РФ.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористические атаки по гражданским объектам на территории РФ ракетой доработанного комплекса ПВО С-200», — говорится в публикации военного ведомства.

Постпред РФ заявил, что дискуссии о выходе России из ОБСЕ не ведутся

Разговоры о выходе РФ из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не ведутся. Россия продолжает общаться с Западом на этой площадке, хотя ее отношения со многими странами накалились до максимума. Об этом заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в интервью газете «Известия».

Он отрицательно ответил на вопрос о том, ведутся ли на высшем уровне разговоры о выходе России из ОБСЕ.

«Нет, подобных дискуссий нет. И процедур выхода из организации нет», — сказал он, хотя отметил, что о выходе России из ОБСЕ мечтает Киев. Лукашевич при этом подчеркнул, что Россия не должна отдавать «антироссийский шайке» созданную ею же организацию, которая к этому моменту добилась видимых успехов.

Захарова заявила, что украинцы должны требовать вывоза снарядов с обедненным ураном

Украинская сторона должна немедленно вывезти из страны снаряды с обедненным ураном, так как они наверняка спровоцируют всплеск онкозаболеваний. Об этом говорится в статье официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, пишет «Комсомольская правда».

Она утверждает, что каждый склад с боеприпасами с ураном, каждый заправленный таким боекомплектом танк означает высокий шанс распространения онкологии, а это смертельная опасность для человека.

«Украинцы должны понимать, что британцы поставляют настоящий яд — гарантию раковых опухолей, и требовать вывезти снаряды с обедненным ураном как можно скорее из страны» — указала дипломат.

Минобороны заявило, что средства ПВО РФ ночью обнаружили 42 украинских БЛА

Украина попыталась атаковать территорию РФ с помощью дронов, но не преуспела. Девять из них были ликвидированы над Крымом, еще 33 — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию Министерства обороны РФ.

«Средствами ПВО обнаружено 42 беспилотных летательных аппарата. <...> Девять БПЛА уничтожены, 33 подавлены средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели», — указано в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что для попытки совершить террористические атаки ночью Киев использовал беспилотники самолетного типа.

Трамп назвал свой арест в Джорджии «пародией на правосудие»

Экс-лидер США Дональд Трамп назвал прохождение процедуры ареста в тюрьме округа Фултон «пародией на правосудие». Об этом пишет ТАСС.