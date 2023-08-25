Си Цзиньпин предложил Моди нормализовать ситуацию на границе Китая и Индии

Председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендре Моди и предложил ему объединить усилия для урегулирования вопросов, касающихся границы двух стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел КНР.

В заявлении уточняется, что встреча Си Цзиньпина и Нарендре Моди прошла 23 августа в ходе проведения саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

«Нам нужно исходить из общей ситуации в двусторонних отношениях, должным образом урегулировать пограничные вопросы», — заявил председатель КНР. Он добавил, что Бразилия и Китай должны совместно поддерживать мир и спокойствие в районе, прилегающем к совместной границе.

Си Цзиньпин отметил, что мирное сосуществование и сотрудничество отвечает интересам как Пекина, так и Нью-Дели. Это положительно скажется на региональной и глобальной стабильности и развитии обоих государств, подытожил глава КНР.