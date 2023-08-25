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Си Цзиньпин предложил Моди нормализовать ситуацию на границе Китая и Индии

Председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с премьер-министром Индии Нарендре Моди и предложил ему объединить усилия для урегулирования вопросов, касающихся границы двух стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство иностранных дел КНР.

Си Цзиньпин предложил Моди нормализовать ситуацию на границе Китая и Индии
© ТАСС

В заявлении уточняется, что встреча Си Цзиньпина и Нарендре Моди прошла 23 августа в ходе проведения саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР).

«Нам нужно исходить из общей ситуации в двусторонних отношениях, должным образом урегулировать пограничные вопросы», — заявил председатель КНР. Он добавил, что Бразилия и Китай должны совместно поддерживать мир и спокойствие в районе, прилегающем к совместной границе.

Си Цзиньпин отметил, что мирное сосуществование и сотрудничество отвечает интересам как Пекина, так и Нью-Дели. Это положительно скажется на региональной и глобальной стабильности и развитии обоих государств, подытожил глава КНР.

Агентство напоминает, что в мае 2020 года в горной области Ладакх на китайско-индийской границе произошли столкновения. С обеих сторон конфликта были жертвы. Китай и Индия стянули в этот район тяжелую артиллерию, танки и авиацию. После серии переговоров они начали постепенный отвод войск.

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