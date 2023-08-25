Трамп назвал свой арест в Джорджии "пародией на правосудие"

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что невиновен, а дело против него является вмешательством в выборы. Об этом он сказал журналистам перед вылетом из Атланты, передает РИА Новости.

"То, что здесь происходило, стало пародией на правосудие. Мы не сделали ничего плохого, я не сделал ничего плохого... То, что они творят, - это попытка вмешательства в выборы. Такого наша страна никогда не видела. Так они ведут избирательную кампанию", - сказал он.

25 августа Трамп приземлился в Атланте, чтобы сдаться местным властям по делу о попытке рэкетирскими методами попытаться выиграть выборы в штате Джорджия. Позже он прибыл в тюрьму округа Фултон, чтобы пройти через формальную процедуру ареста. Спустя порядка 20 минут экс-президент покинул учреждение и направился в аэропорт. До этого стало известно, что суд в Джорджии постановил начать 23 октября рассмотрение по существу дела Трампа, который вместе с 18 соратниками обвиняется в попытках изменить в свою пользу результаты выборов в штате. Однако адвокаты бывшего американского лидера уведомили суд, что их подзащитный не согласен с назначением начала суда на 23 октября.