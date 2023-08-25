Трамп прибыл в тюрьму штата Джорджия для прохождения процедуры ареста

Бывший лидер США Дональд Трамп прибыл в тюрьму округа Фултон (штат Джорджия), чтобы добровольно сдаться властям и пройти через формальную процедуру ареста по делу о вмешательстве в президентские выборы в 2020 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на телеканал CNN, который ведет трансляцию прибытия Дональда Трампа в тюрьму.

© ТАСС/EPA

Отмечается, что кортеж Трампа из 10 автомобилей подъехал к зданию тюрьмы около 19:34 по местному времени (04:34 мск). Его самолет приземлился в аэропорту Атланты за полчаса до этого. Ожидается, что в тюрьме округа Фултон его обыщут, сфотографируют, возьмут отпечатки пальцев, а после — отпустят.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп сообщил, что добровольно явится в тюрьму в штате Джорджия, чтобы сдаться властям.

«Время ареста — 19:30», — написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Адвокаты политика заявили судье, что выступают против проведения судебного разбирательства 23 октября.

Отмечается, что лидер движения «Черные голоса за Трампа» Харрисон Флойд, которого обвинили в подрывной деятельности на выборах в Джорджии, также сдался в тюрьме округа Фултон.