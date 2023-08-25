Президент Боливии обсудил с Лавровым тему лития и углеводородов
Президент Боливии Луис Арсе на саммите БРИКС обсудил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым тему углеводородов и лития. Об этом пишет РИА Новости.
Он указал, что они обговорили общие темы, а именно: тему разработки углеводородов, тему лития и центр ядерных исследований.
Арте добавил, что в повестке также значился вопрос о противодействии природным чрезвычайным ситуациям.
Ранее посольство Боливии в России передало Министерству иностранных дел ноту о желании государства вступить в БРИКС. Об этом сообщила глава дипломатического представительства Боливии в Москве Мария Луиса Рамос Урсагасте.
«Мы передали эту ноту всем странам, о нашем желании вступить в БРИКС, потом по решению БРИКС пригласили президента [Боливии] на саммит, именно потому что мы уже подали заявку и, конечно, мы здесь передали ее», — указала посол.
Агентство напоминает, что в прошлом году БРИКС объявил о своем намерении расширить число стран-членов, чтобы организация приобрела более инклюзивный характер. Желание присоединиться к экономическому блоку выразили уже не менее 19 государств, среди них Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия, Египет.