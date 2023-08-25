Трамп рассказал, что будет участвовать в дебатах только с демократом
Рассмотрение по существу дела бывшего президента США Дональда Трампа назначено на 23 октября. Такое решение вынес суд Джорджии, пишет РИА Новости со ссылкой на опубликованные в социальной сети X (экс-Twitter) документы с датой начала слушаний для всех обвиняемых по делу о попытках изменить результаты выборов в штате.
Местные журналисты пересылают документ, адресованный бывшему адвокату Дональда Трампа Кеннету Чезбро. Прокуратура запросила единую дату начала слушаний для всех подзащитных.
Заседание для формального зачтения обвинений с возможностью дать на них ответ запланировано на 6 сентября. Обмен доказательной базой намереваются провести в срок до 30 сентября.
Помимо этого, Дональд Трамп заявил, что пропустит все предвыборные дебаты членов Республиканской партии и примет участие лишь в дебатах с кандидатом в президенты. Его соратники сообщили при этом, что Трамп считает себя бесспорным лидером республиканцев. Потому политик уверен, что любые дебаты в партии без него «ничего не значат». Поэтому он и не собирается разводить полемику с ними.
«Трамп собирается выйти против любого кандидата от демократов — будь это Байден или Камала (Харрис)», — рассказал Telegraph официальный представитель предвыборной кампании Трампа Стивен Чун.