Трамп рассказал, что будет участвовать в дебатах только с демократом

Рассмотрение по существу дела бывшего президента США Дональда Трампа назначено на 23 октября. Такое решение вынес суд Джорджии, пишет РИА Новости со ссылкой на опубликованные в социальной сети X (экс-Twitter) документы с датой начала слушаний для всех обвиняемых по делу о попытках изменить результаты выборов в штате.

Помимо этого, Дональд Трамп заявил, что пропустит все предвыборные дебаты членов Республиканской партии и примет участие лишь в дебатах с кандидатом в президенты. Его соратники сообщили при этом, что Трамп считает себя бесспорным лидером республиканцев. Потому политик уверен, что любые дебаты в партии без него «ничего не значат». Поэтому он и не собирается разводить полемику с ними.