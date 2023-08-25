Суд в Джорджии назначил дату рассмотрение по существу дела Трампа
Рассмотрение по существу дела бывшего президента США Дональда Трампа назначено на 23 октября. Такое решение вынес суд Джорджии, пишет РИА Новости со ссылкой на опубликованные в социальной сети X (экс-Twitter) документы с датой начала слушаний для всех обвиняемых по делу о попытках изменить результаты выборов в штате.
Местные журналисты пересылают документ, адресованный бывшему адвокату Дональда Трампа Кеннету Чезбро. Прокуратура запросила единую дату начала слушаний для всех подзащитных.
Заседание для формального зачтения обвинений с возможностью дать на них ответ запланировано на 6 сентября. Обмен доказательной базой намереваются провести в срок до 30 сентября.
Ранее Дональд Трамп заявил, что пропустит все предвыборные дебаты членов Республиканской партии и примет участие лишь в дебатах с кандидатом в президенты. Его соратники сообщили при этом, что Трамп считает себя бесспорным лидером республиканцев. Потому политик уверен, что любые дебаты в партии без него «ничего не значат». Поэтому он и не собирается разводить полемику с ними.
«Трамп собирается выйти против любого кандидата от демократов — будь это Байден или Камала (Харрис)», — рассказал Telegraph официальный представитель предвыборной кампании Трампа Стивен Чун.