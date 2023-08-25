В ЕС вступит в силу закон о цифровых услугах, усиливающий контроль над соцсетями

Закон о цифровых услугах (Digital Service Act, DSA), значительно усиливающий контроль над 19 большими платформами, включая TikTok, X (ранее Twitter), Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), YouTube, Google, Amazon Store, в пятницу вступает в силу в Евросоюзе. По словам еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона, приоритетами в рамках нового закона будут защита детей и борьба с дезинформацией, в том числе "с пророссийской пропагандой".

"DSA приобретает юридическую силу. Настоящий тест начинается сейчас", - заявил Бретон.

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По его словам, начиная с 25 августа Еврокомиссия будет тщательно проверять все эти платформы на предмет выполнения европейских правил в рамках нового закона и применять санкции к ним при обнаружении нарушений. "Я и мои сервисы будем тщательно обеспечивать соблюдение DSA и в полной мере использовать наши новые полномочия для расследования и применения санкций к платформам, где это необходимо. Соблюдение DSA - это не наказание, а возможность для платформ повысить свою надежность", - добавил еврокомиссар.

Приоритеты закона

Новый закон заметно усилит контроль над 19 платформами. Это AliExpress, Amazon Store, AppStore, Bing, Booking, Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), Instagram, Google Maps, Google Play, Google Search, Google Shopping, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, X, Wikipedia, YouTube, Zalando.

По словам Бретона, приоритеты нового закона особенно актуальны в преддверии парламентских выборов в Евросоюзе в 2024 году.

При этом он отметил, что "модерация контента не означает цензуру". "В Европе не будет министерства правды. Будет прозрачность: алгоритмические процессы, боты, таргетированная реклама, усиливающая контент", - пояснил еврокомиссар.

По словам Бретона, новый закон призван защитить европейскую демократию. "DSA призван защитить свободу слова от произвольных решений и в то же время защитить наших граждан и демократические страны. Пришло время убедиться, что ни одна онлайн-платформа не ведет себя так, как будто она "слишком велика, чтобы о ней заботиться", - заявил он.

Новые правила

Все 19 компаний должны выполнить полный набор новых обязательств в рамках DSA, которые "направлены на расширение прав и возможностей пользователей в интернете, включая несовершеннолетних, и их защиту", пояснила Еврокомиссия (ЕК). Новые правила требуют от компаний оценки и снижения системных рисков, а также предоставления надежных инструментов модерации контента.

Закон усилит контроль в четырех направлениях. Первое позволит пользователям платформ получить "дополнительные возможности". "Пользователи получат четкую информацию о том, почему им рекомендована определенная информация, и будут иметь право отказаться от систем рекомендаций, основанных на профилировании. Пользователи смогут легко сообщать о незаконном контенте, а платформы должны тщательно обрабатывать такие сообщения, - говорится в заявлении Еврокомиссии. - Рекламные объявления не могут отображаться на основе конфиденциальных данных пользователя (например этнического происхождения, политических взглядов или сексуальной ориентации), платформы должны помечать все объявления и информировать пользователей о том, кто их продвигает".

Второе направление коснется "сильной защиты несовершеннолетних". "Платформам придется перепроектировать свои системы, чтобы обеспечить высокий уровень конфиденциальности и безопасности несовершеннолетних; таргетированная реклама, основанная на профилировании детей, больше не разрешена", - сообщила Еврокомиссия. Оценки рисков, в том числе негативного воздействия на психическое здоровье, должны быть представлены Еврокомиссии через четыре месяца и обнародованы не позднее чем через год.

Кроме того, новый закон обеспечит "более тщательную модерацию контента и меньше дезинформации". "Платформы и поисковые системы должны принять меры для устранения рисков, связанных с распространением незаконного контента в интернете и негативным воздействием на свободу выражения мнений и информации; платформы должны иметь четкие условия и обеспечивать их тщательное и непроизвольное соблюдение; платформы должны иметь механизм, позволяющий пользователям отмечать незаконный контент и оперативно реагировать на уведомления; платформам необходимо проанализировать свои конкретные риски и принять меры по их снижению, например для борьбы с распространением дезинформации и недостоверным использованием их услуг", - рассказала ЕК.

Наконец, новый закон означает "больше прозрачности и подотчетности". "Платформы должны гарантировать, что их оценки рисков и соблюдение всех обязательств в рамках DSA проходят внешний и независимый аудит. Им придется предоставить исследователям доступ к общедоступным данным, в дальнейшем будет создан специальный механизм для проверенных исследователей", - указала ЕК. Платформы также должны публиковать отчеты о прозрачности решений по модерации контента и управлению рисками.

Издержки чрезмерного контроля

По мнению эксперта в сфере информационных технологий и коммуникации, профессора Университета Париж-II Ромена Бадуара, нельзя предугадать, насколько эффективным будет этот закон, но ясно то, что европейские инстанции не смогут контролировать действия крупнейших соцсетей и сайтов так, как им хотелось бы.

Отвечая на вопросы портала 20minutes, он отметил, что "усиление модерации в интернете может фактически поставить под угрозу свободу выражения мнений". "Тем не менее эта угроза прежде всего косвенная: платформы, которые окажутся под большим давлением, будут прибегать к чрезмерной модерации, удаляя контент из-за страха быть оштрафованными", - сказал Бадуар.

Кроме того, одно из амбициозных положений закона заключается в унификации законодательства по регулированию социальных сетей и платформ по обмену файлами во всех странах Евросоюза. "Это будет крайне трудно осуществить на практике, учитывая серьезные различия между странами ЕС. Будут ли платформы везде играть в одну и ту же игру, зная, что условия реализации положений закона не будут везде одинаковыми? Это одно из главных обстоятельств, ослабляющих этот акт", - считает эксперт.

Другой важный вопрос - доступ к данным платформ. Акт предусматривает, что законодатели будут иметь доступ к этим данным для их проверки. "Планируется проведение аудита, но мы не знаем, как это будет происходить и к каким данным будут иметь доступ регулирующие органы. Все это довольно туманно. Риск заключается в том, что социальные сети будут демонстрировать только видимость прозрачности", - полагает Бадуар.

Как считает французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо, DSA - это крайне опасный инструмент, который приведет к установлению цензуры в социальных сетях по всему Европейскому союзу. "Тьерри Бретон и его европейский регламент DSA фактически закрывают на замок социальные сети", - отметил он, добавив, что это приведет к "аудитам и своего рода рейдам против платформ, которые в недостаточной степени подвергают контент цензуре".