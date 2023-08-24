В США раскрыли приведший к провалу контрнаступления ВСУ план Пентагона
В Центральном разведывательном управлении США и в Пентагоне еще до начала контрнаступления ВСУ знали о его провале. Такое заявление сделал американский политик и правозащитник Аджаму Барака, передает «РИА Новости».
Он отметил, что отказаться от Минских соглашений и сделать выбор в пользу войны Украину «побудили военные преступники, определяющие политику США». При этом, по словам Барака, в Пентагоне и американских спецслужбах знали, что выиграть войну военным путем невозможно. Однако теперь в Вашингтоне причиной поражения называют украинскую стратегию, добавил он.
Барака неоднократно выступал с критикой в адрес внешней политики США и властей стран Евросоюза. В частности, он заявлял, что Вашингтон и Брюссель использовали Минские соглашения в качестве уловки для подготовки Украины к боевым действиям с Россией.