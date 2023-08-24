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Шольц высказался против запрета для российских артистов выступать в ФРГ

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался против запрета на выступления в ФРГ для артистов из России.

Шольц высказался против запрета для российских артистов выступать в ФРГ
© globallookpress.com

Глава правительства Германии подчеркнул, что это не имеет смысла.

"Русская культура - это часть нашей общей европейской истории, и ее нельзя сейчас просто запретить", - сказал он в ходе встречи с гражданами в Мюнхене.

В то же время Шольц утверждал, что те, кто поддерживает спецоперацию на Украине, вряд ли получат приглашение выступить в Германии.

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