Шольц высказался против запрета для российских артистов выступать в ФРГ
Канцлер Германии Олаф Шольц высказался против запрета на выступления в ФРГ для артистов из России.
Глава правительства Германии подчеркнул, что это не имеет смысла.
"Русская культура - это часть нашей общей европейской истории, и ее нельзя сейчас просто запретить", - сказал он в ходе встречи с гражданами в Мюнхене.
В то же время Шольц утверждал, что те, кто поддерживает спецоперацию на Украине, вряд ли получат приглашение выступить в Германии.