В Запорожье произошел взрыв

Взрывы произошли в Одессе на Украине на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

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По информации военно-воздушных сил страны, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Вечером в четверг, 24 августа, в подконтрольном Киеву городе Запорожье произошел взрыв. В подконтрольных властям Украины Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) и Запорожской области объявлялась воздушная тревога. Позже взрывы в городе повторились, всего прозвучало три волны.