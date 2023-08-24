В США прокомментировали расширение БРИКС
Страны сами могут выбирать себе партнеров и объединения, с которыми они будут сотрудничать. Такое заявление сделал официальный представитель Госдепа, комментируя возможность расширения БРИКС, передает «РИА Новости».
«США заявляют о своей убежденности в том, что страны сами могут выбирать партнеров и объединения, с которыми они будут сотрудничать», — сказал дипломат.
По его словам, Вашингтон намерен продолжать работу со своими партнерами на двусторонних, региональных и многосторонних форумах с целью «укрепления общего процветаний и поддержки глобального мира и безопасности».
Ранее сообщалось, что желание присоединиться к БРИКС выразили 23 государства, в том числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия и Египет.
Рамблер: главные новости