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В США прокомментировали расширение БРИКС

Страны сами могут выбирать себе партнеров и объединения, с которыми они будут сотрудничать. Такое заявление сделал официальный представитель Госдепа, комментируя возможность расширения БРИКС, передает «РИА Новости».

В США прокомментировали расширение БРИКС
© РИА Новости

«США заявляют о своей убежденности в том, что страны сами могут выбирать партнеров и объединения, с которыми они будут сотрудничать», — сказал дипломат.

По его словам, Вашингтон намерен продолжать работу со своими партнерами на двусторонних, региональных и многосторонних форумах с целью «укрепления общего процветаний и поддержки глобального мира и безопасности».

Ранее сообщалось, что желание присоединиться к БРИКС выразили 23 государства, в том числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия и Египет.

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