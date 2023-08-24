Канада направит на Украину нового посла

Оттава назначила новым послом Канады на Украине Наталку Симос, которая владеет украинским языком и имеет тесные связи с украинской диаспорой, она отправится в Киев . Об этом сообщает канадский МИД.

«Симос, говорящая на украинском языке, имеет глубокие связи с украинской общиной на Украине и в Канаде и готова помочь углубить канадско-украинские связи на всех уровнях», — говорится в заявлении ведомства.

В МИД отметили, что новый посол станет «глазами и ушами» Оттавы в Киеве и гарантирует, что Канада «продолжит поддерживать Украину в это трудное время и в долгосрочной перспективе».