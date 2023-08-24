В ООН назвали число погибших в конфликте на Украине

Заместитель генсека ООН Розмари ДиКарло заявила, что во время конфликта на Украине могли погибнуть до полумиллиона человек, передает Reuters.

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По ее словам, погибли по меньшей мере 9444 гражданских лиц, в том числе 545 детей.

Ранее гуманитарный координатор ООН по Украине Денис Браун заявила во время брифинга, что гуманитарный план для этой страны на 2023 год, подразумевающий сумму $3,9 млрд на данный момент профинансирован только на 30%.

Браун добавила, что он не учитывает помощь, необходимую для Каховской ГЭС после разрушения, так как это произошло неожиданно.

До этого украинский президент Владимир Зеленский заявил, что помощи Украине недостаточно, пока продолжается конфликт.

С начала 2023 года Украина получила более $25 млрд международной финансовой помощи. Об этом, как сообщает «Москва 24», заявляла глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.