Суд по делу Трампа попросили начать 23 октября
Прокурор округа Фултон штат Джорджия Фэнни Уиллис выступила с предложением начать судебный процесс по делу бывшего президента США Дональда Трампа 23 октября 2023 года, а не в марте 2024 года, согласно ранним планам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу суда округа Фултон.
«Штат Джорджия в лице окружного прокурора Фэнни Уиллис просит назначить начало рассмотрения дела в суде на 23 октября, в период следующей судебной сессии», — говорится в тексте.
Причиной такого предложения в документе значится ходатайство одного из обвиняемых Кеннета Джона Чезбро — адвоката, который работал с избирательным штабом Трампа в 2020 году.
Напомним, что Трампа обвиняют по 38 пунктам. В частности, ему вменяют вмешательство в президентские выборы, «умышленное удержании информации, имеющей отношение к национальной обороне» и «заговор с целью препятствования правосудию».