Суд по делу Трампа попросили начать 23 октября

Прокурор округа Фултон штат Джорджия Фэнни Уиллис выступила с предложением начать судебный процесс по делу бывшего президента США Дональда Трампа 23 октября 2023 года, а не в марте 2024 года, согласно ранним планам. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу суда округа Фултон.

«Штат Джорджия в лице окружного прокурора Фэнни Уиллис просит назначить начало рассмотрения дела в суде на 23 октября, в период следующей судебной сессии», — говорится в тексте.

Причиной такого предложения в документе значится ходатайство одного из обвиняемых Кеннета Джона Чезбро — адвоката, который работал с избирательным штабом Трампа в 2020 году.